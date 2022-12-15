Капитан сборной Марокко - о выступлении своей команды на ЧМ-2022: Впереди еще один матч

Капитан сборной Марокко Ромен Саисс заявил, что его команда постарается обыграть Хорватию в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

«Впереди еще матч, и мы хотим финишировать третьими. Это было бы замечательно и послужило бы нашему будущему: результатам на чемпионатах мира или Кубке Африки. В футболе при правильном настрое возможно все», - приводит слова Саисса арабская пресса.

Добавим, что матч Хорватия - Марокко пройдет 17 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» и начнется в 18:00 по Москве.