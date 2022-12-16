Источник: у Бензема напряженные отношения с Дешамом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не ладит с нападающим Каримом Бензема. Об этом сообщает французская газета.

По данным источника, специалист был недоволен поведением форварда во время церемонии вручения «Золотого мяча». Он ожидал, что игрок скажет несколько теплых слов в его адрес.

Кроме того сообщается, что не все футболисты сборной Франции хорошо относятся к Бензема, а некоторые из них считают, что команда прекрасно справляется и без него.

Напомним, 36-летний нападающий поехал в составе французской сборной на ЧМ-2022 в Катаре, но досрочно покинул турнир из-за травмы.

К слову, французы дошли до финала и 18 декабря сыграют со сборной Аргентины.