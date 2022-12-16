World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Один из лучших игроков ЧМ-2022 Софьян Амрабат может перейти в «Ливерпуль»

Впрочем, до официальных переговоров дело пока не дошло.
16 декабря 2022 18:33
автор: Артур Гичунцев

Авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио назвал клубы, которые интересуются полузащитником сборной Марокко Софьяном Амрабатом.

По его словам, на игрока претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Брайтон», однако, сам футболист больше склоняется к переезду на «Энфилд».

«Это было бы мечтой агентства, а также самого игрока. А Клопп хочет подписать нового центрального полузащитника… Переговоры велись, но официальных шагов пока не предпринималось», – добавил инсайдер, отметив, что сумма сделки может составить 45 млн евро.

Напомним, на ЧМ-2022 Амрабат помог сборной Марокко дойти до полуфинала, а бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал его лучшим футболистом турнира.

Добавим, что права на 26-летнего хавбека принадлежат итальянской «Фиорентине».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Краснодар» назвал лучшего футболиста команды в первой половине сезона
Голосование проводилось среди болельщиков.
16.12.2022 18:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Один из лучших игроков ЧМ-2022 Софьян Амрабат может перейти в «Ливерпуль»
Впрочем, до официальных переговоров дело пока не дошло.
16.12.2022 18:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Стали известны последние слова, написанные Михайловичем
Тренер скончался от лейкимии.
16.12.2022 18:30
Футбол
Почеттино развенчал миф о том, что Месси является тихоней
Специалист считает, что футболист является лидером сборной Аргентины.
16.12.2022 18:13
Футбол
Защитник сборной Японии Камада попал в сферу интересов «Барселоны»
Скауты сине-гранатовых остались довольны его игрой на ЧМ-2022.
16.12.2022 18:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Далич считает риском назначение судьи из Катара на матч за третье место на ЧМ-2022
Медали разыграют Хорватия и Марокко.
16.12.2022 17:55
Футбол
Пабло Мари, получивший ножевое ранение, вернулся к тренировкам с «Монцой»
Ранее мужчина схватил с прилавка нож и начал беспорядочно наносить удары посетителям гипермаркета.
16.12.2022 17:36
Футбол
Экс-тренер «Милана» Синиша Михайлович скончался на 54-м году жизни
Причиной смерти стала лейкемия
16.12.2022 17:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Источник: у Бензема напряженные отношения с Дешамом
Все началось с церемонии вручения «Золотого мяча».
16.12.2022 17:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» продлил контракт с 18-летним полузащитником
Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.
16.12.2022 16:57
Футбол
«Мбаппе уже был чемпионом мира, пора передать эстафету Месси». Прогноз Колыванова на финал ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.
«0:0 — вполне вероятный результат». Прогноз Гришина на матч за бронзу ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2022 Хорватия – Марокко.
Один рекорд — Туктамышевой, другой — Акатьевой, а по сумме — Валиевой! У кого выше оценки в сезоне-2022/23
Перед чемпионатом России самое время изучить: кто из наших фигуристов получал лучшие оценки в недавней серии Гран-при.
«Атлетико» вне конкуренции — даже «ПСЖ» отдыхает! Какие клубы и чемпионаты будут представлены в финале ЧМ-2022
Многие называют финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции триумфом «ПСЖ», цвета которого защищают Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Однако парижский суперклуб - вовсе не лидер по представительству в составах команд.
Хорватия — Марокко: расклад и расписание трансляций матча за 3-е место ЧМ-2022 17.12.2022
17 декабря пройдет поединок за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» представляет «утешительный финал» с участием сборных Хорватии и Марокко.
Каннонир размажет Стрикленда, Царукян победит Исмагулова решением. Расклад и ставки на UFC Vegas 66
В ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе пройдет заключительный в 2022 году турнир UFC. Зрители увидят знаковый бой Джареда Каннонира и Шона Стрикленда и битву россиянина Армана Царукяна против Дамира Исмагулова из Казахстана. «Плеймейкер» взвешивает шансы.
«Блат» отменяется, у Тутберидзе — минус две фигуристки. Что интересного в списке участников чемпионата России
ФФККР опубликовала полный перечень спортсменов, которые с 22 по 25 декабря выступят на национальном чемпионате в Красноярске.
«Франция разобьет сердце Месси», «Дешам — бездарность!» Атака на участников финала ЧМ-2022 уже началась
Финал чемпионата мира Аргентина - Франция состоится в Катаре 18 декабря, но предстоящую игру уже вовсю обсуждают, давая противоречивые оценки участникам суперматча.
Месси — лучший игрок чемпионатов мира по системе «гол + пас»! Главные цифры полуфиналов ЧМ-2022
Самые интересные статистические итоги полуфинальных матчей чемпионата мира в Катаре: Аргентина - Хорватия (3:0) и Франция - Марокко (2:0).
Как снять проклятие Тилькары? Похоже, главная преграда на пути Месси к титулу чемпиона мира — не Франция и не Мбаппе
Часть болельщиков сборной Аргентины со страхом ждет финала ЧМ-2022 против Франции. И дело не в суперзвездах соперников во главе с Килианом Мбаппе, а в суеверии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика