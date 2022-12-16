Один из лучших игроков ЧМ-2022 Софьян Амрабат может перейти в «Ливерпуль»

Авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио назвал клубы, которые интересуются полузащитником сборной Марокко Софьяном Амрабатом.

По его словам, на игрока претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Брайтон», однако, сам футболист больше склоняется к переезду на «Энфилд».

«Это было бы мечтой агентства, а также самого игрока. А Клопп хочет подписать нового центрального полузащитника… Переговоры велись, но официальных шагов пока не предпринималось», – добавил инсайдер, отметив, что сумма сделки может составить 45 млн евро.

Напомним, на ЧМ-2022 Амрабат помог сборной Марокко дойти до полуфинала, а бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал его лучшим футболистом турнира.

Добавим, что права на 26-летнего хавбека принадлежат итальянской «Фиорентине».