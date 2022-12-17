Бензема – о возвращении в сборную Франции: Мне это не интересно

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема исключил вероятность, при которой он вернется в сборную Франции.

«Мне это не интересно», – заявил 36-летний форвард в соцсети.

Напомним, Бензема поехал в составе сборной Франции на ЧМ-2022, но уже на первой тренировке травмировал бедро. Главный тренер команды Дидье Дешам отправил игрока в расположение клуба, хотя, на восстановление требовалось всего три дня. Этот факт, как пишет пресса, разочаровал футболиста.

Добавим, что 18 декабря французы сыграют в финале чемпионата мира. Они поспорят за трофей со сборной Аргентины.