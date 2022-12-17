Экс-полузащитник сборной Бразилии Рикардо Кака назвал самый незабываемый момент, случившийся с ним на чемпионатах мира. По словам известного футболиста, он до сих пор вспоминает, как поднял трофей над головой в 2002 году.

«Мне выпала честь принять участие в трех ЧМ, и это нечто очень особенное для меня. Воспоминания очень сильны. Я был в финале ЧМ-2002, я принимал участие. Самый незабываемый момент был, когда я взял трофей в руки, посмотрел на него и сказал: «Мы сделали это. Мы чемпионы мира», – заявил бывший игрок в интервью ФИФА.

Напомним, Кака выступал за сборную Бразилии с января 2002-го по октябрь 2012-го. В активе полузащитника 92 матча и 29 голов. Помимо победы на ЧМ-2002 он также помог команде дважды выиграть Кубок конфедераций (2005, 2009).