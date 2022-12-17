Мартинес заявил, что Аргентину не беспокоит статус фаворита сборной Франции

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился мнением о предстоящем финале чемпионата мира в Катаре с национальной командой Франции.

Отмечается, что аргентинского вратаря не беспокоит статус фаворита французской команды.

«Мы сосредоточены на Франции. Эта команда очень опасна, она обладает игроками мирового уровня. Постараемся противостоять им и показать нашу лучшую игру. На Кубке Америки все считали фаворитом Бразилию, теперь называют Францию. Нас это не беспокоит, мы не хуже сборной Франции», – приводит слова Мартинеса аргентинская пресса.

Напомним, что финал чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря. Начло встречи – 18:00 мск.