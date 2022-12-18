Официально: Саутгейт продолжит работу в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжит работу с командой. Об этом заявил директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Баллингем.
По его словам, специалист будет руководить национальной сборной во время Евро-2024. Слова функционера приводит пресс-служба FA.
Ранее сообщалось, что Саутгейт задумался об уходе из команды после вылета с чемпионата мира. Напомним, родоначальники футбола дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Франции (1:2).
источник: Футбольная ассоциация Англии