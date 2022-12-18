Циципас рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира-2022 Аргентина - Франция

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира-2022, в котором сразятся сборные Аргентины и Франции.

«Хочу, чтобы Месси победил, потому что он этого заслуживает. Он невероятный талант и прекрасный командный игрок», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 18 декабря, в Лусаиле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.