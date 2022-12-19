Иньеста вернулся в «Барселону»

Экс-полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста прибыл в расположение «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Отмечается, что бывший капитан сине-гранатовых посетил тренировку команды и пообщался с ее наставником Хави Эрнандесом.
Напомним, в данный момент 38-летний Иньеста выступает за японский «Виссел Кобе».
Ранее он заявил, что планирует вернуться в «Барселону» и занять должность тренера или спортивного директора.
К слову, испанец – воспитанник «Барсы». За первую команду каталонского гранда он выступал с 2002 по 2018 годы. В его активе 674 матча и 29 трофеев, в том числе 4 титула Лиги чемпионов и 9 – Ла Лиги.
источник: ФК «Барселона»