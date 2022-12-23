Надаль выразил надежду, что Мбаппе перейдет в «Реал»

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль выразил надежду, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал».

«Я надеюсь увидеть его в Мадриде в будущем. Лично я подписал бы контракт с Мбаппе хоть завтра», - приводит слова прославленного теннисиста зарубежная пресса.

Добавим, что Мбаппе перебрался в парижский клуб из «Монако». За столичный клуб он провел 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.