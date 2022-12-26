«Аль-Наср» хочет подписать Роналду до открытия зимнего трансферного окна

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, представители игрока уже прибыли в Саудовскую Аравию, чтоб уладить последние детали сделки.

Отмечается, что клуб хочет подписать контракт с футболистом до начала зимнего трансферного окна, однако, окончательное решение еще не принято. Игрок попросил дать ему время, чтоб решить все вопросы, связанные со спортивным будущим.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец надеется перейти в европейский клуб, однако, он до сих пор не получил ни одного предложения.