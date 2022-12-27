Владимир Гомельский: Матчи с Ираном и Узбекистаном мне смотреть неинтересно

Баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал о своем отношении к возможному переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Соответствующий вопрос ему направил один из пользователей соцсети.

«Вы спрашиваете меня о том, интересно ли мне будет смотреть трансляции матчей сборной России с национальными командами Ирана, Пакистана, Узбекистана, Туркмении и Киргизии? Нет, не будет интересно. А если представить себе, что и наши баскетбольные сборные перешли в Азиатскую конфедерацию, то и вовсе скучно будет смотреть. Другими словами, спортивного смысла в этом нет. Остается только политика», – заявил Гомельский.

Ранее сообщалось, что РФС решит вопрос с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола до Нового года. По некоторым данным, российская организация уже направила письмо о выходе из состава участников Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).