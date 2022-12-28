Бензема хочет доказать Дешаму, что тот допустил ошибку, отправив его в «Реал»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не может забыть ситуацию, произошедшую с ним на чемпионате мира. Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, 36-летний нападающий намерен доказать главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму, что тот допустил ошибку, отправив его в клуб.

Напомним, Бензема поехал в составе сборной Франции на ЧМ-2022, но уже на первой тренировке травмировал бедро. Дешам отправил игрока в расположение клуба, хотя, на восстановление требовалось всего три дня. Этот факт, как пишет пресса, разочаровал футболиста и он объявил о завершении международной карьеры.