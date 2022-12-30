Дюков заявил, что Чеферин хочет видеть РФС в составе УЕФА

Глава УЕФА Александер Чеферин не поддерживает возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.
По его словам, стороны договорились о создании рабочей группы, которая более детально рассмотрит текущую ситуацию.
«Чеферин хочет нас видеть, хочет найти решение», – подчеркнул Дюков, чьи слова приводит Sport24.ru.
Напомним, после событий 24 февраля УЕФА отстранил РФС от соревнований под своей эгидой. По такому же принципу поступили в ФИФА.
источник: «Советский спорт»