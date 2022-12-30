Дюков заявил, что Чеферин хочет видеть РФС в составе УЕФА

Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»

Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.