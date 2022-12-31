Кавазашвили считает, что «Локомотиву» не нужно было подписывать Лантратова

Советский голкипер Анзор Кавазашвили не поддержал трансфер российского вратаря Ильи Лантратова из «Химок» в «Локомотив».

Данный переход был подтвержден официально 30 декабря. Лантратов подписал контракт с новым клубом на три с половиной года и взял 22-й игровой номер.

«На мой взгляд, переход Лантратова в «Локомотив» — это большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока. Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков? Тем более что у них еще есть Гильерме, который все еще никуда не ушел, он в команде. Лантратов, что, будет третьим вратарем?», - приводит слова Кавазашвили «РБ-Спорт».

В текущем сезоне Лантратов в 14 матчах пропустил 25 мячей, три раза сыграв на ноль.