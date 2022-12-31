«Челси» согласовал с «Бенфикой» переход Энцо Фернандеса

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес близок к переходу в «Челси». Об этом сообщил португальский журналист Педру Алмейда.

По его данным, трансфер игрока обойдется «синим» в 130 млн евро. Лондонцы предложили такой ценник по двум причинам: во-первых, чтоб выиграть борьбу за футболиста, а во-вторых, чтобы договориться об удобном графике выплат.

Отмечается, что хавбек уже дал согласие на переезд в столицу Англии.

Напомним, 21-летний Фернандес получил ряд предложений из Европы после победы на чемпионате мира: он помог сборной Аргентины выиграть мундиаль, отыграв 7 матчей (1 гол и 1 ассист).