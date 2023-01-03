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«Челси» близок к подписанию Энцо Фернандеса за 127 млн евро

Весной 2022 года аргентинец мог перейти в «Милан» за 10 млн евро.
03 января 2023 09:38
автор: Артур Гичунцев

«Челси» и «Бенфика» достигли договоренности о трансфере полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса. Об этом сообщил журналист Джанлуки Ди Марцио.

По его данным, лондонский клуб заплатит за чемпиона мира 127 млн евро. Инсайдер подчеркнул, что трансфер молодого хавбека поможет «синим» сохранить некоторых полузащитников команды.

По его словам, клуб намерен показать остальным футболистам, что готов инвестировать серьезные деньги в состав, чтоб бороться за самые престижные трофеи.

Напомним, Энцо Фернандес интересен многим топ-клубам Европы. Он получил ряд предложений после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. К слову, на минувшем мундиале футболист отыграл 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

источник: «Советский спорт»
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