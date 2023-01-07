Дмитрий Селюк: Болельщики «Маккаби» не любили Ивича, там все рады, что он уехал

Футбольный агент Дмитрий Селюк попросил своих израильских знакомых рассказать о новом наставнике «Краснодара».

Напомним, Ивич дважды приводил «Маккаби» из Тель-Авива к чемпионскому титулу, затем был отъезд в Англию. После чего специалист вернулся в «Маккаби».

- Я хорошо знаю израильский футбол, у меня там играют девять футболистов. Знаю многих футбольных людей в Израиле, - говорит Селюк. - Я созвонился с несколькими своими израильскими знакомыми, Человек, близкий к «Маккаби», рассказал, что «Краснодар» заплатил клубу из Тель-Авива 500 тысяч евро за расторжение контракта с «Маккаби».

Также все мои израильские знакомые уверяют, что болельщики не любили Ивича даже в те годы, когда он приводил «Маккаби» к чемпионству. И сейчас рады, что Ивич уехал в Краснодар.

- В чем причина не любви?

- Ивич сложно коммуницирует с людьми, видимо, это отражалось и на отношениях с игроками. Он довольно закрытый человек, даже в какой-то степени высокомерный.