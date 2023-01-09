Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

Экс-форвард «Реала» Гарет Бэйл завершил карьеру в 33 года. Об этом валлийский нападающий сообщил в соцсети.

Напомним, футболист выступал за «сливочных» с 2013 по 2022 год. За девять сезонов он выиграл 19 трофеев, в том числе 5 титулов Лиги чемпионов и 3 – Ла Лиги.

Помимо «Реала» в карьере Бэйла также были «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а последним клубом игрока стал «Лос-Анджелес Гэлакси».

Что касается его выступлений за сборную Уэльса, то Бэйл был капитаном команды и отыграл 111 матчей, забив 40 мячей. Его последним турниром стал чемпионат мира в Катаре.

В 2013 году Бэйл был назван самым дорогим футболистом в истории: за его трансфер «Реал» заплатил «Тоттенхэму» 101 млн евро. Сейчас это звание принадлежит форварду «ПСЖ» Неймару, который перебрался в Париж из «Барселоны» за 222 млн евро.