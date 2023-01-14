Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч АПЛ

В субботу, 14 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити».
Стали известны стартовые составы команд на дерби.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеa, Ван-Биссака, Варaн, Шоу, Маласиа, Кaземиро, Фред, Эриксен, Фернaндеш, Марсьяль, Рaшфорд.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Акaнджи, Аке, Кансело, Родриго Эрнaндес, Де Брёйне, Силва, Мaрез, Фоден, Холaнд.
«Горожане» занимают второе место в таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Манкунианцы» идут четвертыми. У «МЮ» в активе 35 очков.
источник: «Советский спорт»