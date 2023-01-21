«Сейчас не время»: руководство «Наполи» не видит причин продлевать контракт с Кварацхелией

Директор итальянского «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.

«Продление Кварацхелии? У него трехлетний контракт, мы в хорошим отношениях с игроком и его агентами. Сейчас не время говорить о продлении контракта, нам нужно думать о чемпионате, следующих матчах, игроках Наполи, которые проведут отличную игру. Мы очень сосредоточены на повседневных делах», - приводит слова функционера итальянская пресса.

Напомним, ранее Кварацхелия выступал за казанский «Рубин», однако был вынужден покинуть Россию из-за поступавших в адрес его родных угроз.

В текущем сезоне грузин провел 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил девять мячей и сделал десять результативных передач.