Гайч согласился перейти в «Верону»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч дал согласие на переход в «Верону». Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла.

По его данным, в ближайшее время итальянский клуб выйдет на связь с руководством армейцев, чтоб договориться о трансфере.

Ранее агент игрока заявил, что его клиент может пополнить ряды «Вероны» на правах аренды.

Напомним, 23-летний Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. В нынешнем сезоне форвард отыграл 11 матчей и набрал 4 (2+2) по системе «гол+пас».

К слову, в прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за итальянский «Беневенто». В его активе 15 матчей и 2 гола.