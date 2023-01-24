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УЕФА оставит в силе отстранение российских клубов от международных соревнований

Организация готова отменить бан только при одном условии.
24 января 2023 16:42
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 24 января, представители РФС и УЕФА проведут встречу, в ходе которой обсудят возвращение российских клубов на международную арену.

Как сообщают британские СМИ, этот диалог не изменит ситуацию: в УЕФА не намерены отменять санкции, наложенные в 2022 году.

Отмечается, что руководство УЕФА рассмотрит возвращение российских клубов только после окончания конфликта на Украине.

Добавим, что бан, наложенный на Россию со стороны УЕФА, действует до конца текущего сезона.

источник: «Советский спорт»
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