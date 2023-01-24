УЕФА оставит в силе отстранение российских клубов от международных соревнований

Сегодня, 24 января, представители РФС и УЕФА проведут встречу, в ходе которой обсудят возвращение российских клубов на международную арену.

Как сообщают британские СМИ, этот диалог не изменит ситуацию: в УЕФА не намерены отменять санкции, наложенные в 2022 году.

Отмечается, что руководство УЕФА рассмотрит возвращение российских клубов только после окончания конфликта на Украине.

Добавим, что бан, наложенный на Россию со стороны УЕФА, действует до конца текущего сезона.