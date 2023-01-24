В РФС огласили итоги встречи с УЕФА

На официальном сайте РФС появилось сообщение, посвященное встрече с руководством УЕФА.

«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», – сказано в заявлении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет отменять санкции, наложенные на клубы РПЛ. Напомним, с июня 2022 года отечественные команды не могут выступать в еврокубках. Бан действует до конца сезона-2022/23.