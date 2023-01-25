«Спартак» не получит денег за трансфер Рассказова в «Крылья Советов»

Стали известны детали перехода Николая Рассказова из «Спартака» в «Крылья Советов».

Как сообщает «РБ-Спорт», москвичи не получат денег за уход футболиста. Более того, защитнику пришлось пойти на понижение зарплаты, чтоб перейти в команду Игоря Осинькина.

Наконец, у «Спартака» будет право вернуть своего воспитанника, однако, опция выкупа составит не менее 3 млн евро.

Ожидается, что о трансфере объявят завтра, 25 января.

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний Рассказов провел 4 матча, но не отметился голевыми действиями на поле.