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Дмитрий Селюк: Я предлагал Фофана нашим клубам – отказались, а его «Челси» купил за 12 млн

Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт до конца сезона с английским «Бристоль Сити», выступающем в Чемпионшипе.
Дмитрий Селюк: Я предлагал Фофана нашим клубам – отказались, а его «Челси» купил за 12 млн
26 января 2023 17:08
автор: Юрий Волохов

Футбольный агент Дмитрий Селюк одобряет этот переход вратаря из Норвегии, где он выступал за «Буде-Глимт», в Англию. Считает, что это шаг вперед. И, в связи с этим в нашем разговоре вспомнил, как российские клубы отказались от услуг ивуарийского нападающего Давида Датро Фофана.

- Я иногда привожу молодых футболистов даже в ФНЛ, чтоб они там набирались опыта. Перед пандемией я предлагал всем российским клуба Фофана, ему тогда было 18 лет. Все отказались: молодой, не выдержит конкуренции, будет лавку протирать. И что мы видим, так напротирал лавку в «Мольде», что «Челси» его купил за 12 млн фунтов.

P.S. Речь о 20-летнем нападающем Давиде Датро Фофана. Ивуарийский футболист в норвежском «Мольде» набрал 34 очка (24+10) по системе «гол+пас». 7 января «Челси» объявил, что купил форварда за 12 млн фунтов.

В «Челси» есть еще французский защитник Уэсли Фофана. Его лондонский клуб приобрел в прошлом году у «Лестера» за 75 млн фунтов.

источник: «Советский спорт»
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