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Один из лучших игроков ЧМ-2022 Амрабат хотел перейти в «Атлетико»

Трансферу помешали финансовые запросы «Фиорентины».
26 января 2023 22:49
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат, выступающий за «Фиорентину», хотел стать игроком «Атлетико». Об этом сообщил журналист Анасу Баххару.

По его данным, футболист встречался с главным тренером мадридцем Диего Симеоне. В ходе беседы игроку подробно рассказали о планах «матрасников» на ближайшее время. Марокканский хавбек остался доволен и дал устное согласие на переход, однако, испанцы не стали вступать в переговоры с «Фиорентиной» из-за отсутствия денег.

По словам Баххару, итальянцы хотят выручить с продажи Амрабата не менее 50 млн евро. «Атлетико», в свою очередь, не готов тратить такие суммы в зимнее трансферное окно.

Напомним, контракт марокканца действует до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А он провел 16 матчей. Также футболист помог национальной сборной дойти до полуфинала ЧМ.

Ранее бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал Амрабата лучшим игроком турнира в Катаре.

источник: «Советский спорт»
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