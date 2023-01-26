Один из лучших игроков ЧМ-2022 Амрабат хотел перейти в «Атлетико»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат, выступающий за «Фиорентину», хотел стать игроком «Атлетико». Об этом сообщил журналист Анасу Баххару.

По его данным, футболист встречался с главным тренером мадридцем Диего Симеоне. В ходе беседы игроку подробно рассказали о планах «матрасников» на ближайшее время. Марокканский хавбек остался доволен и дал устное согласие на переход, однако, испанцы не стали вступать в переговоры с «Фиорентиной» из-за отсутствия денег.

По словам Баххару, итальянцы хотят выручить с продажи Амрабата не менее 50 млн евро. «Атлетико», в свою очередь, не готов тратить такие суммы в зимнее трансферное окно.

Напомним, контракт марокканца действует до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А он провел 16 матчей. Также футболист помог национальной сборной дойти до полуфинала ЧМ.

Ранее бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал Амрабата лучшим игроком турнира в Катаре.