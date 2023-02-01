В «Барселоне» подтвердили интерес к Софьяну Амрабату

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат мог оказаться в «Барселоне». Об этом заявил директор каталонцев Матеу Алемани.

«Да, мы им интересуемся, как и другими футболистами. Вариант на будущее? Сейчас было конкретное предложение, летом посмотрим», – заявил функционер испанским СМИ.

Напомним, 26-летний Амрабат принадлежит «Фиорентине», а его контракт действует до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А он провел 16 матчей. Также футболист помог национальной сборной дойти до полуфинала ЧМ-2022.

Ранее бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал Амрабата лучшим игроком турнира в Катаре.