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В «Барселоне» подтвердили интерес к Софьяну Амрабату

Каталонцы хотели подписать игрока в зимнее трансферное окно.
01 февраля 2023 23:46
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат мог оказаться в «Барселоне». Об этом заявил директор каталонцев Матеу Алемани.

«Да, мы им интересуемся, как и другими футболистами. Вариант на будущее? Сейчас было конкретное предложение, летом посмотрим», – заявил функционер испанским СМИ.

Напомним, 26-летний Амрабат принадлежит «Фиорентине», а его контракт действует до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А он провел 16 матчей. Также футболист помог национальной сборной дойти до полуфинала ЧМ-2022.

Ранее бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал Амрабата лучшим игроком турнира в Катаре.

источник: «Советский спорт»
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