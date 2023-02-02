Павлюченко намерен возобновить карьеру в «Уфе», чтобы забить 200-й гол на клубном уровне

Бронзовый призер Евро-2008 Роман Павлюченко намерен возобновить карьеру.

Форвард подтвердил инсайдеру Ивану Карпову, что ведет переговоры с «Уфой».

«Это правда, мы действительно общались с Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему больше спасибо за предложение. Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь Уфе пройти дальше в Кубке России, плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне», - сказал Павлюченко.

Отметим, что Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года после того, как был дисквалифицирован на восемь матчей за драку в матче Второй лиги.

Добавим, что следующий свой матч в ФОНБЕТ Кубке России «Уфа» проведет 26 февраля, когда примет в 1/4 финала Пути регионов «Ахмат».