38-летний Тьяго Силва – в символической сборной лучших южноамериканских футболистов по версии IFFHS

Футболисты сборных Аргентины и Бразилии составили символическую сборную лучших игроков Южной Америки по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Среди прочих в списке оказался защитник бразильской сборной Тьяго Силва, которому в сентябре исполнится 39 лет. Также в состав включили звезду «альбиселесте» Лионеля Месси и лидера «селесао» Неймара.

Более подробный список выглядит так:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тьяго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);

Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Бенфика»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);

Нападающие: Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

Ранее IFFHS назвала лучшего южноамериканского футболиста в 2022 году, а также лучшего игрока в Европе.