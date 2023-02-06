World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

38-летний Тьяго Силва – в символической сборной лучших южноамериканских футболистов по версии IFFHS

В состав вошли только игроки из Аргентины и Бразилии.
38-летний Тьяго Силва – в символической сборной лучших южноамериканских футболистов по версии IFFHS
06 февраля 2023 21:40
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Челси»

Футболисты сборных Аргентины и Бразилии составили символическую сборную лучших игроков Южной Америки по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Среди прочих в списке оказался защитник бразильской сборной Тьяго Силва, которому в сентябре исполнится 39 лет. Также в состав включили звезду «альбиселесте» Лионеля Месси и лидера «селесао» Неймара.

Более подробный список выглядит так:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тьяго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);

Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Бенфика»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);

Нападающие: Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

Ранее IFFHS назвала лучшего южноамериканского футболиста в 2022 году, а также лучшего игрока в Европе.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Лацио» потерял очки в матче с «Вероной»
Римляне упустили добытое по ходу встречи преимущество.
06.02.2023 22:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гол Кокорина принес победу «Арису» в матче чемпионата Кипра против «Доксы»
Российский форвард забил 8-й мяч в национальном первенстве.
06.02.2023 22:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» крупно обыграл «Краснодар», Кейта забил гол с пенальти
Также отличились Павел Мелешин и Антон Зиньковский.
06.02.2023 21:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
38-летний Тьяго Силва – в символической сборной лучших южноамериканских футболистов по версии IFFHS
38-летний Тьяго Силва – в символической сборной лучших южноамериканских футболистов по версии IFFHS
В состав вошли только игроки из Аргентины и Бразилии.
06.02.2023 21:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Назван лучший футболист Европы в 2022 году по версии IFFHS
Подсказка: он выступает за сборную Франции.
06.02.2023 21:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лионель Месси – лучший игрок Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS
Лионель Месси – лучший игрок Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS
35-летний аргентинец выиграл очередной трофей.
06.02.2023 20:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Иско может стать игроком «Ромы»
30-летний испанец пребывает в статусе свободного агента.
06.02.2023 20:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мане принял участие в тренировке «Баварии» впервые после осенней травмы
Мане принял участие в тренировке «Баварии» впервые после осенней травмы
Сенегалец был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре.
06.02.2023 20:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нойер будет лишен капитанской повязки. Новым лидером «Баварии» станет Киммих
Нойер будет лишен капитанской повязки. Новым лидером «Баварии» станет Киммих
Всему виной скандальное интервью.
06.02.2023 20:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Наби Кейта может покинуть «Ливерпуль»
Наби Кейта может покинуть «Ливерпуль»
Его контракт истекает летом этого года.
06.02.2023 19:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика