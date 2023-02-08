Тедеско: Агент сказал, что будет сложно получить работу в сборной Бельгии, но теперь я здесь

Новый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался после подписания контракта.

«Я был у зубного врача, когда узнал, что Роберто Мартинес не продолжит работать со сборной Бельгии. Я сделал скриншот и отправил его своему агенту с вопросом: «Что мне нужно сделать, чтобы получить эту работу?» Он ответил, что это будет сложно. Но теперь я здесь. Я очень рад этому, для меня это большая честь», – заявил специалист бельгийским СМИ.

Напомним, Тедеско известен в России по работе со «Спартаком». Он помог московскому клубу выиграть серебро РПЛ. Также он становился победителем Кубка Германии у руля «РБ Лейпциг».

Добавим, что его контракт со сборной Бельгии рассчитан до июля 2024 года.