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«Бавария» отказалась отпускать Павара в «Интер»

Итальянцы хотели подписать игрока в зимнее трансферное окно.
08 февраля 2023 23:24
автор: Артур Гичунцев

«Интер» пытался пригласить флангового защитника «Баварии» Бенжамена Павара. Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича.

По данным источника, чемпион Германии отказался отпускать французского футболиста. О причинах такого решения не уточняется.

Ранее сообщалось, что «Бавария» наложила вето на уход игрока в «Интер», так как не хотела спровоцировать усиление состава «ПСЖ» перед матчами в Лиге чемпионов. Дело в том, что французский гранд, который встретится с немцами в 1/8 финала, хотел усилиться защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. Этот трансфер мог бы состояться, если б итальянцы подписали Павара.

источник: «Советский спорт»
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