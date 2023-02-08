«Бавария» отказалась отпускать Павара в «Интер»

«Интер» пытался пригласить флангового защитника «Баварии» Бенжамена Павара. Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича.

По данным источника, чемпион Германии отказался отпускать французского футболиста. О причинах такого решения не уточняется.

Ранее сообщалось, что «Бавария» наложила вето на уход игрока в «Интер», так как не хотела спровоцировать усиление состава «ПСЖ» перед матчами в Лиге чемпионов. Дело в том, что французский гранд, который встретится с немцами в 1/8 финала, хотел усилиться защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. Этот трансфер мог бы состояться, если б итальянцы подписали Павара.