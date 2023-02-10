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Анчелотти заявил, что Бензема продлил контракт с «Реалом»

Обладатель «Золотого мяча» останется в команде до 2024 года.
Анчелотти заявил, что Бензема продлил контракт с «Реалом»
10 февраля 2023 19:05
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Реал»

Форвард «Реала» Карим Бензема продолжит выступления за мадридский клуб. Об этом заявил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

По его словам, французский нападающий продлил трудовой контракт до лета 2024 года. Слова Анчелотти приводят испанские СМИ.

Напомним, 35-летний Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В составе «бланкос» он провел 626 матчей, забил 336 голов и отдал 162 голевых передачи. Француз помог команде выиграть ряд престижных трофеев, в том числе Лигу чемпионов (5 раз) и чемпионат Испании (4 раза), а в 2022-м Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

источник: «Советский спорт»
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