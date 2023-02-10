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Бензема, Месси и Мбаппе претендуют на приз лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА

Победитель будет объявлен 27 февраля.
10 февраля 2023 19:26
автор: Артур Гичунцев

Стали известны номинанты на приз лучшему футболисту 2022 года по версии ФИФА. Так, за награду поспорят нападающие Лионель Месси, Карим Бензема и Килиан Мбаппе.

Победитель в этой номинации будет объявлен на специальной церемонии в Париже, которая пройдет 27 февраля. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Напомним, в 2022 году Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре, а Бензема стал победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».

Что касается Мбаппе, то игрок помог сборной Франции дойти до финала ЧМ, и стал одним из главных героев прошедшего турнира.

Добавим, что приз носит название The Best. В 2021 году его получил польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

источник: ФИФА (FIFA)
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Бензема, Месси и Мбаппе претендуют на приз лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА
Победитель будет объявлен 27 февраля.
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