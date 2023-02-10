Бензема, Месси и Мбаппе претендуют на приз лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА

Стали известны номинанты на приз лучшему футболисту 2022 года по версии ФИФА. Так, за награду поспорят нападающие Лионель Месси, Карим Бензема и Килиан Мбаппе.

Победитель в этой номинации будет объявлен на специальной церемонии в Париже, которая пройдет 27 февраля. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Напомним, в 2022 году Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре, а Бензема стал победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».

Что касается Мбаппе, то игрок помог сборной Франции дойти до финала ЧМ, и стал одним из главных героев прошедшего турнира.

Добавим, что приз носит название The Best. В 2021 году его получил польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.