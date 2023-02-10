Пике объяснил, почему отдает предпочтение Месси, а не Роналду

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. По словам испанца, он отдает предпочтение аргентинскому форварду по одной простой причине.

«Месси с точки зрения таланта – номер один. Да, Криштиану очень много работал, чтобы быть конкурентоспособным в борьбе за первую строчку, но если посмотреть на карьеру обоих, то я бы, конечно, выбрал Лео. Он показал, что, даже несмотря на то, что ему 35 лет, он может играть на уровне лучшего в мире футболиста. Он продемонстрировал это на чемпионате мира», – заявил Пике в эфире YouTube-канала Джона Неллиса.

Напомним, Месси отыграл на турнире в Катаре 7 матчей и забил 7 голов, 2 из которых в финальном матче с командой Франции (3:3, серия пенальти – 4:2).