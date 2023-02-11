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Мамаев завершил карьеру в 34 года

По словам футболиста, он принял такое решение еще прошлым летом.
11 февраля 2023 13:12
автор: Артур Гичунцев

Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев повесил бутсы на гвоздь. По словам футболиста, он принял такое решение в августе 2022 года, хотя им интересовались российские и зарубежные клубы.

«Я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», – заявил 34-летний хавбек в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Мамаев чемпион России, а также четырехкратный обладатель Кубка страны. Кроме того, он выигрывал Суперкубок России. Помимо «Краснодара» полузащитник также выступал за московские «Торпедо», ЦСКА, «Ростов» и «Химки». За сборную России футболист отыграл 15 матчей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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