Мамаев завершил карьеру в 34 года

Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев повесил бутсы на гвоздь. По словам футболиста, он принял такое решение в августе 2022 года, хотя им интересовались российские и зарубежные клубы.

«Я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», – заявил 34-летний хавбек в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Мамаев – чемпион России, а также четырехкратный обладатель Кубка страны. Кроме того, он выигрывал Суперкубок России. Помимо «Краснодара» полузащитник также выступал за московские «Торпедо», ЦСКА, «Ростов» и «Химки». За сборную России футболист отыграл 15 матчей.