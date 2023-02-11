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Быстров отреагировал на решение Мамаева завершить карьеру

Скандальный футболист повесил бутсы на гвоздь в 34 года.
11 февраля 2023 15:06
автор: Артур Гичунцев

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров, выступавший с Павлом Мамаевым в «Краснодаре», прокомментировал решение бывшего товарища завершить карьеру в 34 года.

«Паша Мамаев как минимум хороший футболист, а как максимум отличный парень. От души желаю удачи в дальнейшей жизни!

Хочу добавить, что, к сожалению, все больше талантливых футболистов заканчивают свою карьеру, а на их места, увы, нет молодой замены с сильным характером, трудолюбием и большим стремлением. В нынешних реалиях без этого успех в карьере невозможен. Так что что-то надо делать с нашим футболом! Спасать! Срочно!» – написал Быстров в соцсети.

Напомним, Мамаев – чемпион России, а также четырехкратный обладатель Кубка страны. Кроме того, он выигрывал Суперкубок России. Помимо «Краснодара» полузащитник также выступал за московские «Торпедо», ЦСКА, «Ростов» и «Химки». За сборную России футболист отыграл 15 матчей.

источник: «Советский спорт»
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