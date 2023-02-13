Объявлен список претендентов на попадание в команду года по версии FIFPro

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список из 26 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную 2022 года.
На звание лучшего вратаря претендуют Алиссон Беккер («Ливерпуль», Бразилия), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).
Среди претендентов на линию обороны оказались Жоау Канселу («Манчестер Сити»/»Бавария», Португалия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Тео Эрнандес («Милан», Франция), Антонио Рюдигер («Челси»/»Реал», Германия), Тьяго Силва («Челси», Бразилия).
За звание лучших полузащитников поспорят Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Каземиро («Реал»/»Манчестер Юнайтед», Бразилия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Энцо Фернандес («Ривер Плейт»/»Бенфика»/»Челси», Аргентина), Гави (Барселона, Испания), Лука Модрич («Реал», Испания), Педри (Барселона, Испания), Федерико Вальверде («Реал», Уругвай).
Наконец, линию атаки выберут из следующих футболистов: Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/Манчестер Сити, Норвегия), Роберт Левандовски («Бавария»/»Барселона», Польша), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция), Лионель Месси («Пари Сен-Жермен», Аргентина), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/»Аль-Наср», Португалия).
Напомним, команда года будет объявлена на церемонии вручения наград ФИФА The Best, которая пройдет в Париже 27 февраля 2023 года. Там же объявят лучшего футболиста и лучшего тренера.