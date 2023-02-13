ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Объявлен список претендентов на попадание в команду года по версии FIFPro

Символическую сборную составят из 26 футболистов.
13 февраля 2023 18:25
автор: Артур Гичунцев

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список из 26 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную 2022 года.

На звание лучшего вратаря претендуют Алиссон Беккер («Ливерпуль», Бразилия), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).

Среди претендентов на линию обороны оказались Жоау Канселу («Манчестер Сити»/»Бавария», Португалия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Тео Эрнандес («Милан», Франция), Антонио Рюдигер («Челси»/»Реал», Германия), Тьяго Силва («Челси», Бразилия).

За звание лучших полузащитников поспорят Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Каземиро («Реал»/»Манчестер Юнайтед», Бразилия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Энцо Фернандес («Ривер Плейт»/»Бенфика»/»Челси», Аргентина), Гави (Барселона, Испания), Лука Модрич («Реал», Испания), Педри (Барселона, Испания), Федерико Вальверде («Реал», Уругвай).

Наконец, линию атаки выберут из следующих футболистов: Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/Манчестер Сити, Норвегия), Роберт Левандовски («Бавария»/»Барселона», Польша), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция), Лионель Месси («Пари Сен-Жермен», Аргентина), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/»Аль-Наср», Португалия).

Напомним, команда года будет объявлена на церемонии вручения наград ФИФА The Best, которая пройдет в Париже 27 февраля 2023 года. Там же объявят лучшего футболиста и лучшего тренера.

источник: ФИФА (FIFA)
Это интересно:
Объявлен список претендентов на попадание в команду года по версии FIFPro
Символическую сборную составят из 26 футболистов.
13.02.2023 18:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
После продления контракта со «Спартаком» Абаскаль будет получать в два раза больше
В московском клубе пошли на финансовые жертвы, чтоб сохранить специалиста.
13.02.2023 18:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Илон Маск заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед»
С 2005 года «красными дьяволами» владеет семья Глейзеров.
13.02.2023 17:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Петр Чех желает начать тренерскую карьеру в ближайшее время
Следующим летом бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» получит тренерскую лицензию. 
13.02.2023 17:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Абаскаль продлил контракт со «Спартаком»
Абаскаль продлил контракт со «Спартаком»
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
13.02.2023 17:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Маркиньос продлит контракт с «ПСЖ» до 2027 года 
28-летний игрок выступает за парижскую команду с 2013 года. 
13.02.2023 17:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Матюиди – о нападающем «Баварии» Комане: Он мне как брат 
Футболисты вместе выступали за «ПСЖ». 
13.02.2023 17:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси и Мбаппе вошли в заявку «ПСЖ» на первый матч с «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов
Встреча пройдет 14 февраля.
13.02.2023 16:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер Пономарев: Дарья играет с мальчиками. Получила титул лучшего игрока
Детский футбольный тренер Александр Пономарев рассказал о своей ученице, 13-летней Дарье Антоновой, которая играет за «Торпедо» из Миасса в одной команде с мальчиками и считается главной звездой местного клуба.
13.02.2023 16:51
Футбол
СПАЛ может уволить Де Росси с поста главного тренера клуба 
Команда находится в подвале турнирной таблице Серии Б.
13.02.2023 16:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика