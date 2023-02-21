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«Оренбург» одержал волевую победу над «Торпедо» в товарищеском матче

Игра проходила в турецком Белеке.
21 февраля 2023 19:01
автор: Максим Скороходов

«Оренбург» победил «Торпедо» в товарищеском матче со счетом 4:3.

Команды сыграли три тайма по 45 минут.

В составе уральской команды забивали Диеко Акоста (5-я минута), Владимир Обухов (87), Брайан Мансилья (121), добивший мяч после нереализованного собой же пенальти, и Данил Капустянский (125).

У «автозаводцев» авторами голов стали Юрий Журавлев (18), Равиль Нетфуллин (44) и Олег Кожемякин (59).

23 февраля «Оренбург» сыграет товарищеский матч против «Химок». «Топедо» 26 февраля принимать участие в 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. Игра пройдет в Жигулевске.

Товарищеские матчи

«Торпедо» – «Оренбург» – 3:2 (2:1, 1:1, третий тайм)

Голы: Акоста, 5; Обухов, 87; Мансилья, 121; Капустянский, 125 - Журавлев, 18; Нетфуллин, 44; Кожемякин, 59

Нереализованный пенальти: Мансилья, 121

«Оренбург» (стартовый состав): Ходанович, Стаматов, Перес, Гойкович, Эктов. Капленко, Вера, Башич, Оганесян, Марин, Акоста.

«Торпедо» (1-й и 2-й таймы): Довбня (Бабурин), Юзепчук, Журавлев, Кутепов, Шляков, Нетфуллин, Енин (Кожемякин), Орехов (Каймаков), Кухарчук (Эркинов), Караев, Турищев (Стефанович),

«Торпедо» (3-й тайм): Бабурин, Шапич, Роганович, Кожемякин, Прошкин, Савич, Эркинов, Каймаков, Чурич, Лебеденко, Стефанович.

источник: «Советский спорт»
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