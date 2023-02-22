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У Неймара подтверждено растяжение голеностопа и повреждение связок

Мендеш восстановился от ушиба колена
22 февраля 2023 10:40
автор: Александр Евграфов

Повторное обследование нападающего «Пари Сен-Жернмена» Неймара подтвердило растяжение голеностопа с повреждением связок, сообщается на официальном сайте клуба.

Срок восстановления Неймара будет уточняться, 31-летнего бразильца в начале следующей недели ждет новое обследование.

Неймар получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3). Ранее сообщалось, что Неймар может пропустить 3-4 недели.

Повторное обследование защитника Нуну Мендеша показало, что футболист восстановился после растяжения внутренней связки правого колена. Мендеш уже приступил к тренировкам в общей группе.

Добавим, что 26 февраля «ПСЖ» сыграет в гостях со своим главным преследователем в чемпионате Франции «Марселем». «ПСЖ» опережает «Марсель» на пять очков.

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У Неймара подтверждено растяжение голеностопа и повреждение связок
Мендеш восстановился от ушиба колена
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