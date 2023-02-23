Защитник «Челси» Кукурелья считает, что Мудрик станет лучшим футболистом мира в будущем 

Защитник «Челси» Марк Кукурелья поделился мнением о нападающем команды Михаиле Мудрике.

Отмечается, что трансфер 22-летнего игрока обошелся лондонской команде в 70 миллионов евро, не учитывая бонусы.

«У Мудрика есть огромный потенциал, поэтому он способен стал лучшим футболистом в мира через какое-то время. Он просто должен продолжать прогрессировать и чувствовать себя комфортно в нашей команде», – приводит слова Кукурель и британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Челси» Мудрик провел пять матчей и не отметился результативными действиями.