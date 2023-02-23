ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Защитник «Челси» Кукурелья считает, что Мудрик станет лучшим футболистом мира в будущем 

Украинский форвард перешел в стан синих в январе этого года.
23 февраля 2023 18:23
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Челси» Марк Кукурелья поделился мнением о нападающем команды Михаиле Мудрике.

Отмечается, что трансфер 22-летнего игрока обошелся лондонской команде в 70 миллионов евро, не учитывая бонусы.

«У Мудрика есть огромный потенциал, поэтому он способен стал лучшим футболистом в мира через какое-то время. Он просто должен продолжать прогрессировать и чувствовать себя комфортно в нашей команде», – приводит слова Кукурель и британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Челси» Мудрик провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

Это интересно:
«Наполи» намерен продлить контракт с главным тренером клуба Спаллетти  
Неаполитанцы также увеличат зарплату 63-летнему специалисту.
23.02.2023 18:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Челси» Кукурелья считает, что Мудрик станет лучшим футболистом мира в будущем 
Украинский форвард перешел в стан синих в январе этого года.
23.02.2023 18:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Алексей Сафонов: У «Динамо» нет стройной игры, непонятно, во что они играют
Алексей Сафонов: У «Динамо» нет стройной игры, непонятно, во что они играют
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России со счетом 2:1.
23.02.2023 18:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
Экс-игрока «Барселоны» Пике выгнали из ресторана вместе с его девушкой
Предполагают, что владелец заведения – фанат певицы Шакира, бывшей жены Пике.
23.02.2023 18:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «Интера» Бастони может перейти в «Реал» следующим летом
Защитник «Интера» Бастони может перейти в «Реал» следующим летом
Контракт итальянского игрока с «нерадзурри» рассчитан до конца сезона-2023/2024. 
23.02.2023 17:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Моуринью признался, что не думает о своем будущем в «Роме»
Моуринью признался, что не думает о своем будущем в «Роме»
Португалец сконцентрирован на предстоящих играх римлян.
23.02.2023 17:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Алексей Сафонов: Пара ЦСКА – «Краснодар», почему нельзя первый матч сыграть в Краснодаре?
Матчи 1/4 финала Кубка России проходят в условиях крепкого мороза. Из-за этого на трибунах мало болельщиков.
23.02.2023 17:47
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Барселона» нацелилась на полузащитника «Реал Сосьедада» Кубо 
«Барселона» нацелилась на полузащитника «Реал Сосьедада» Кубо 
Японец принадлежал академии сине-гранатовых с 2011 по 2015 годы.
23.02.2023 17:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Зуева принес победу «Крыльям Советов» над «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России  
Гол Зуева принес победу «Крыльям Советов» над «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России  
Встреча футбольных команд прошла в Самаре.
23.02.2023 17:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» продаст Маунта, если не сумеет договориться о контракте с футболистом
Нынешний договор действует до лета 2024 года.
23.02.2023 16:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика