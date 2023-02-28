Суарес – о победе Месси в номинации The Best: Заслуженная награда. А кто-то все еще сомневается

Уругвайский нападающий Луис Суарес, выступавший с Лионелем Месси за «Барселону», прокомментировал победу форварда в борьбе за приз лучшего игрока года по версии ФИФА.

«Поздравляю! Очень рад за тебя и твою семью. Заслуженная награда. А кто-то все еще сомневается, кто лучший... Крепко обнимаю», – написал Суарес в соцсети.

Напомним, в 2022 году Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира: в финальном матче «альбиселесте» обыграли Францию (3:3, пенальти – 4:2), а звездный нападающий оформил дубль и реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых.