Бензема опроверг слова Дешама об уходе из сборной Франции по своей воле

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема опроверг заявление главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Ранее специалист сообщил, что нападающий покинул команду во время ЧМ-2022 по собственному желанию.

«Какая наглость», – написал Бензема в соцсети, прикрепив к посту заявление Дешама, а также эмодзи в виде клоуна.

Напомним, форвард поехал в составе сборной Франции на ЧМ-2022, но уже на первой тренировке травмировал бедро. Главный тренер команды Дидье Дешам отправил игрока в расположение клуба, хотя, на восстановление требовалось всего три дня. Этот факт, как пишет пресса, разочаровал футболиста, после чего он объявил о завершении международной карьеры.