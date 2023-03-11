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Бензема опроверг слова Дешама об уходе из сборной Франции по своей воле

Футболист назвал тренера клоуном.
11 марта 2023 12:19
автор: Артур Гичунцев

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема опроверг заявление главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Ранее специалист сообщил, что нападающий покинул команду во время ЧМ-2022 по собственному желанию.

«Какая наглость», – написал Бензема в соцсети, прикрепив к посту заявление Дешама, а также эмодзи в виде клоуна.

Напомним, форвард поехал в составе сборной Франции на ЧМ-2022, но уже на первой тренировке травмировал бедро. Главный тренер команды Дидье Дешам отправил игрока в расположение клуба, хотя, на восстановление требовалось всего три дня. Этот факт, как пишет пресса, разочаровал футболиста, после чего он объявил о завершении международной карьеры.

источник: «Советский спорт»
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