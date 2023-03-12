«Чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома». Форвард «Зенита» - о матче с «Химками»

Нападающий «Зенита» Малком отреагировал на победу команды в матче 19-го тура РПЛ с «Химками».

«Сегодня удалось забить еще два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье! И в целом получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали», - цитирует Малкома пресс-служба клуба.

Отметим, что на счету игрока «Зенита» стало 16 голов в текущем сезоне РПЛ. Малком сравнялся с форвардом «Спартака» Квинси Промесом в гонке бомбардиров.