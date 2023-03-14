ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анчелотти ответил на вопрос об участии Бензема в матче с «Ливерпулем»

Француз пропустил из-за травмы субботний матч с «Эспаньолом» (3:1) в Ла Лиге.
Анчелотти ответил на вопрос об участии Бензема в матче с «Ливерпулем»
14 марта 2023 18:27
автор: Артур Гичунцев
автор фото: IMAGO

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заверил болельщиков, что нападающий Карим Бензема готов к ответному матчу с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бензема 100% будет играть. В воскресенье он вернулся к тренировкам в общей группе, а до этого у него было несколько хороших занятий. Я вижу, что он предельно мотивирован. Для Карима и для лубка это очень важный турнир», – заявил итальянец зарубежным СМИ.

Напомним, ответный матч с «Ливерпулем» мадридский клуб проведет 15 марта. Начало встречи – в 23.00 мск.

Что касается Бензема, то в нынешнем сезоне Лиги чемпионов французский нападающий отыграл 5 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

источник: «Советский спорт»
Уткин раскритиковал Баринова за выход на поле в матче с «Акроном»: Он мог бы быть умнее
Футболист появился в стартовом составе несмотря на дисквалификацию.
14.03.2023 18:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Малуда считает, что Маунт не должен покидать «Челси»
Ранее появилась информация, что лондонский клуб хочет продать полузащитника следующим летом.
14.03.2023 18:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси готов перейти в «Аль-Хиляль» при одном условии
Аргентинец хочет зарабатывать больше, чем нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
14.03.2023 18:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кварацхелия – о своем выступлении за «Наполи»: Просто люблю то, что делаю 
Кварацхелия – о своем выступлении за «Наполи»: Просто люблю то, что делаю 
Грузинский футболист присоединился к неаполитанцам в начале нынешнего сезона.
14.03.2023 18:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Анчелотти ответил на вопрос об участии Бензема в матче с «Ливерпулем»
Анчелотти ответил на вопрос об участии Бензема в матче с «Ливерпулем»
Француз пропустил из-за травмы субботний матч с «Эспаньолом» (3:1) в Ла Лиге.
14.03.2023 18:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Гави
«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Гави
Суд Каталонии отказал в признании контракта игрока с сине-гранатовыми.
14.03.2023 17:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Коне вне трансферного окна
РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Коне вне трансферного окна
О трансфере футболиста еще не сообщалось.
14.03.2023 17:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Булыкин: «Реал» – это очень сильный соперник
Российский футболист Дмитрий Булыкин поделился, кого считает фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем».
14.03.2023 17:16
Футбол
«Акрон» – «Локомотив»: стартовые составы на матч Кубка России
Встреча начнется в 17.30 мск.
14.03.2023 17:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Малком рассказал, как относится к гонке бомбардиров в РПЛ
Малком рассказал, как относится к гонке бомбардиров в РПЛ
В данный момент бразилец занимает первое место в соответствующем списке.
14.03.2023 16:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика