Анчелотти ответил на вопрос об участии Бензема в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заверил болельщиков, что нападающий Карим Бензема готов к ответному матчу с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бензема 100% будет играть. В воскресенье он вернулся к тренировкам в общей группе, а до этого у него было несколько хороших занятий. Я вижу, что он предельно мотивирован. Для Карима и для лубка это очень важный турнир», – заявил итальянец зарубежным СМИ.

Напомним, ответный матч с «Ливерпулем» мадридский клуб проведет 15 марта. Начало встречи – в 23.00 мск.

Что касается Бензема, то в нынешнем сезоне Лиги чемпионов французский нападающий отыграл 5 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.