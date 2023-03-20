«Севилья» решила уволить Сампаоли

Хорхе Сампаоли покинет «Севилью» до матчей плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, в руководстве решили расстаться с аргентинцем из-за провального выступления в Ла Лиге (команда идет на 14-й позиции).

Кроме того, на ситуацию повлиял тот факт, что футболисты красно-белых не в состоянии воплотить его тренерские задумки. Отмечается, что последней каплей стало поражение от «Хетафе» (0:2) в минувшие выходные.

На замену Сампаоли «Севилья» рассматривает экс-наставника «Алавеса» Хосе Луиса Мендилибара. Клуб уже вступил в переговоры с 62-летним тренером.