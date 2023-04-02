«Волгарь» победил «Волгу» и сократил отставание от 4-го места в розыгрыше Первой лиги

Футболисты астраханского «Волгаря» победили ульяновскую «Волгу» в матче 25-го тура Первой лиги. Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

У победителей отличились Данил Липовой (4-я минута), Артем Делькин (11), Иван Хомуха (90+2).

«Волгарь» набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая на три очка от «Алании», которая идет на четвертой позиции. Борьба за место, дающее возможность сыграть стыковые игры за право выйти в РПЛ, обостряется.

«Волга» с 20 очками занимает 17-е место, находясь в зоне вылета из Первой лиги.

В следующем туре 7 апреля «Волгарь» примет «Рубин», а на следующий день «Волга» сыграет в гостях с «Шинником».