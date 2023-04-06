Карло Анчелотти: Бензема по-прежнему один из лучших игроков в мире

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти похвалил нападающего Карима Бензема после разгромной победы над «Барселоной» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.

«Он проделал очень хорошую работу в перерыве, он нашел оптимальную форму, и его качество, без сомнения, имеет значение. Он по-прежнему один из лучших игроков в мире, без сомнения», – заявил Анчелотти, чьи слова приводит AS.

В нынешнем сезоне Кубка Испании Бензема провел 4 матча, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Также на его счету 17 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 14 голов и сделал 3 голевых передачи.