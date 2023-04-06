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Ротен – об игре Месси: Он на выходных ездит в Барселону, мы разочарованы его вкладом в «ПСЖ»

Бывший игрок парижан прокомментировал игру аргентинца и его возможный переход.
06 апреля 2023 18:42
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен разочарован вкладом аргентинского нападающего парижан Лионеля Месси в общий успех клуба.

«Месси представляет футбол, он являет собой все, что я люблю в нем, и его след в истории самый большой из всех поколений. Но мы очень разочарованы его вкладом за два сезона в «ПСЖ». Он мог бы сказать, что рад жить в Париже, но мы читаем только негативное. А когда у него появляются выходные, он едет в Барселону. Он так и не привык к Парижу, к тому, что представляет собой «ПСЖ». Надо идентифицировать себя как игрок Парижа, он никогда этого не делал», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Месси после окончания этого сезона может покинуть «ПСЖ» из-за окончания контракта. Среди вариантов называлась «Барселона», а также клубы из Аргентины, США и стран Ближнего Востока.

После 29 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 66 очками, опережая на 6 очков «Ланс» и «Марсель». Ранее команда прекратила борьбу в Лиге чемпионов, проиграв в 1/8 финала оба матча мюнхенской «Баварии».

источник: RMC Sport
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