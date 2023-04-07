Жуниньо: Месси должен вернуться в «Барселону». Это лучше, чем играть в дерби с Роналду

Экс-футболист сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано прокомментировал слухи об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в «Барселону». При этом у него есть предложение от «Аль-Хиляля» на 400 млн евро в год.

« лучше, чем играть в дерби против Криштиану Роналду, не в обиду саудовской лиге.

Лучший выбор – вернуться в «Барсу», даже если Хави будет нелегко найти баланс, поскольку в составе есть Левандовски. Но у Хави близкие отношения с Месси, что может облегчить ему задачу – посадить на скамейку запасных и оставить для более важных матчей.

В «Барсе» Месси пользуется уважением раздевалки, игроков, болельщиков и города. Никто не сделает с «Барсой» того, что он», – заявил бразилец RMC Sport.

Ранее инсайдер Гильем Балаге сообщил, что каталонцы не предпринимали попыток подписать Месси. По его данным, футболист разочарован этим фактом, хотя, ему нравится проект, представленный тренерским штабом.