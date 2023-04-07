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Жуниньо: Месси должен вернуться в «Барселону». Это лучше, чем играть в дерби с Роналду

По данным прессы, у аргентинца есть предложение из Саудовской Аравии на 400 млн евро в год.
07 апреля 2023 23:15
автор: Артур Гичунцев

Экс-футболист сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано прокомментировал слухи об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в «Барселону». При этом у него есть предложение от «Аль-Хиляля» на 400 млн евро в год.

« лучше, чем играть в дерби против Криштиану Роналду, не в обиду саудовской лиге.

Лучший выбор – вернуться в «Барсу», даже если Хави будет нелегко найти баланс, поскольку в составе есть Левандовски. Но у Хави близкие отношения с Месси, что может облегчить ему задачу – посадить на скамейку запасных и оставить для более важных матчей.

В «Барсе» Месси пользуется уважением раздевалки, игроков, болельщиков и города. Никто не сделает с «Барсой» того, что он», – заявил бразилец RMC Sport.

Ранее инсайдер Гильем Балаге сообщил, что каталонцы не предпринимали попыток подписать Месси. По его данным, футболист разочарован этим фактом, хотя, ему нравится проект, представленный тренерским штабом.

источник: «Советский спорт»
Жуниньо: Месси должен вернуться в «Барселону». Это лучше, чем играть в дерби с Роналду
По данным прессы, у аргентинца есть предложение из Саудовской Аравии на 400 млн евро в год.
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